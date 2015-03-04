Держдеп заявив про "тисячі і тисячі" військових РФ на території України

"Я би сказала, що йдеться про тисячі й тисячі", - заявила вона в конгресі США, відповідаючи на запитання про кількість російських військових.

"З грудня Росія передала сотні одиниць військового обладнання, включаючи танки, броньовані автомобілі, важку артилерію", - додала Нуланд, пише Росбалт.

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Нагадаємо, раніше Нуланд також заявила, що США дуже уважно стежать за тим, чи виконуються мінські домовленості від 12 лютого.