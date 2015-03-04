США оцінюють кількість російських військових на сході України в 12 тисяч

Про це заявив командувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, передає Радіо Свобода.

За його словами, російські війська в Україні складаються з військових радників, операторів передових різновидів озброєнь і особового складу фронтових військ.

Коментуючи під час виступу в Берліні можливість США надати Україні озброєння, американський генерал заявив, що такий крок збільшив би ставку для президента Росії Володимира Путіна.

Читайте такожРосія має намір відправити черговий "гумконвой" на Донбас вже завтра«Коли (російські) матері будуть бачити, як їхні сини повертаються додому мертвими, коли ціна (вторгнення) буде зростати, внутрішня підтримка (Путіна) почне скорочуватися», – сказав Годжес.

Він наголосив, що Україна потребує розвідувальних даних, засобів для придушення ворожих вогневих засобів і «того, що зможе зупинити російський танк».