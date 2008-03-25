Тимошенко скасувала свою участь у кримській нараді Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Автономної Республіки Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент планує взяти участь у засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Нарада розпочнеться о 12.00 з прямою трансляцією на «5-му каналі».

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО скасувала свою участь у засіданні Національної ради.

На засіданні планується обговорити питання внесення змін до закону про державний бюджет на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Також планується заслухати питання щодо удосконалення законодавства у сфері державних закупівель. Крім того, на порядку денному засідання - ситуація навколо комунальних аеропортів. З усіх трьох питань плануються виступи глави держави.

Крім того, у ході поїздки В.ЮЩЕНКО планує висадити дерева на Алеї національної єдності у Ялтинському природному заповіднику.

У поїздці Президента супроводжують голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК і секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.