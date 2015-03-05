Російські опозиціонери у квітні запланували провести ще один протестний марш
Опозиція в Росії має намір провести наступну узгоджену масову акцію 19 квітня в Москві.
Про це повідомляє ТАСС.
"Комітет протестних дій, (партія) РПР-Парнас, "Солідарність" оголошують про початок підготовки до масової акції, яка буде проведена 19 квітня 2015 року", - повідомив один з організаторів, член бюро руху "Солідарність" Олександр Риклін.
При цьому Риклін уточнив, що про конкретне місце і форми проведення акції повідомлять пізніше.
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"Організатори мають намір подати повідомлення в мерію Москви в установлений законом порядок, але будуть наполягати на узгодженні ходи в центрі Москви", - повідомив один з ініціаторів акції Петро Царьков.
Згідно з чинним законодавством РФ, повідомлення органів влади про проведення масового публічного заходу подається не раніше, ніж за 15 діб до призначеної дати.