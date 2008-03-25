Політичні партії програли на місцевих довиборах
Аналіз Інституту політики
Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2008 року відбулися позачергові вибори ряду сільських, селищних та міських голів. На основі їх результатів Інститут політики проаналізувавпопулярність і впливовість політичних партій в Україні.
Серед 77 новообраних голів міських, сільських та селищних рад всього 22 (16,9%) особи є членами політичних партій. З них: БЮТ – 5 осіб, НУНС – 4 , ПР – 4 , СПУ – 4 , КПУ – 2, Народна партія –2, Партія національно-економічного розвитку України – 1,СДПУ(о) – 1.
На Півдні та Сході України в таких великих містах, наприклад, як Дніпродзержинськ та Бердянськ, члени Партії регіонів отримали поразку. На Заході України та в Центрі не так багато представників Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Наша Україна-Народна Самооборона , як очікувалося, отримали перемогу.
Інститут політики робить висновок, що під час виборів до місцевих органів влади громадяни України віддали перевагу професійним управлінцям, особистостям, а не політикам. Також для нього є очевидним, що ключові політичні партії не мають серйозного кадрового резерву на місцевому рівні.
Повну інформацію про попередні результати позачергових виборів 16 березня 2008 року дивіться тут