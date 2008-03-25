Політичні партії програли на місцевих довиборах

Як повідомляв УНІАН, 16 березня 2008 року відбулися позачергові вибори ряду сільських, селищних та міських голів. На основі їх результатів Інститут політики проаналізувавпопулярність і впливовість політичних партій в Україні.

Серед 77 новообраних голів міських, сільських та селищних рад всього 22 (16,9%) особи є членами політичних партій. З них: БЮТ – 5 осіб, НУНС – 4 , ПР – 4 , СПУ – 4 , КПУ – 2, Народна партія –2, Партія національно-економічного розвитку України – 1,СДПУ(о) – 1.

На Півдні та Сході України в таких великих містах, наприклад, як Дніпродзержинськ та Бердянськ, члени Партії регіонів отримали поразку. На Заході України та в Центрі не так багато представників Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Наша Україна-Народна Самооборона , як очікувалося, отримали перемогу.

Інститут політики робить висновок, що під час виборів до місцевих органів влади громадяни України віддали перевагу професійним управлінцям, особистостям, а не політикам. Також для нього є очевидним, що ключові політичні партії не мають серйозного кадрового резерву на місцевому рівні.

Повну інформацію про попередні результати позачергових виборів 16 березня 2008 року дивіться тут