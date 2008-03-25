Мери налякали Януковича ”сніговим комом”, який прокотиться Україною

Партія регіонів ще не визначилася з кандидатурою на посаду міського голови Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила народний депутат України (фракція Партії регіонів) Ганна ГЕРМАН.

За її словами, на політраді партії це питання ще не обговорювалося.

«Якщо будуть вибори, то ми підтримаємо людину чесну, і це не буде прив’язка до будь-якої партії», - сказала Г.ГЕРМАН.

Також вона повідомила, що під час нещодавньої зустрічі лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА з міськими головами, мери висловили занепокоєння тим, що прецедент у Києві може мати «наслідки снігового кому»: по всій Україні може пройти кампанія заміни мерів, які чимось не влаштовують уряд чи прем’єр-міністра.

Г.ГЕРМАН висловила сумнів щодо законності проведення дострокових виборів міського голови столиці, однак наголосила, що ситуація зайшла вже надто далеко, і вибори, скоріш за все, відбудуться.