Адвокати Савченко планують запустити нову міжнародну процедуру для її звільнення

Про це повідомив у своєму Твіттері один із захисників українки Марк Фейгін, передає Громадське.

«Захист запустить нову міжнародну процедуру зі звільнення Савченко найближчим часом», – написав він.

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Окрім того, Фейгін відзначив, що наступного тижня Слідчий комітет Росії має відповісти на нові клопотання про приєднання до справи доказів її невинуватості та допитів свідків.