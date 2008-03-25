У БЮТ вважають, що Конституцію не можна писати на зло ворогам

Народний депутат України від фракції БЮТ Олександр ШЕПЕЛЄВ заявляє, що ухвалення змін до чинної Конституції має строго відповідати законодавству.

Про це йдеться в коментарі О.ШЕПЕЛЄВА, переданого агентству УНІАН.

«Зараз ми переживаємо гостру політичну кризу, викликану непримиренною боротьбою за владу кількох популярних політиків. У цих умовах виникає спокуса виписати Конституцію «під себе», «на зло ворогам». Якщо ми піддамося цій спокусі, то через кілька років Основний Закон доведеться знову переписувати, а це неприпустимо – Конституція України і так безперервно знаходиться в стані переробки», - заявив О.ШЕПЕЛЄВ.

У цьому контексті депутат підкреслив, що до даної роботи необхідно підійти зважено. «Але ще важливіше забезпечити строгу відповідність закону ухвалення змін до чинної Конституції. Інакше через кілька місяців або років, зі зміною політичної ситуації, знайдуться бажаючі поставити під сумнів легітимність Конституції в цілому, а отже, й українській владі», - вважає О.ШЕПЕЛЄВ.

При цьому депутат висловив думку, що питання внесення змін до чинної Конституції, а тим паче, ухвалення нової редакції Конституції, дуже складні і відповідальне, щоб обмежувати його якимись термінами.