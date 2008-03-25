В Яценюка є альтернатива, якщо Тимошенко не встигне

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не допустить ухвалення парламентом країни законів, в яких є корупційні схеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив на засіданні Національної ради з питань взаємодії органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Спікер зазначив, що тільки-но від Кабінету міністрів України надійде закон про державні закупівлі, він буде негайно розглянутий депутатами. При цьому, якщо протягом двох найближчих тижнів цей закон не надійде до парламенту, депутати розглядатимуть ряд інших законів», - сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому він наголосив, що жоден закон, в якому є корупційна схема, прийнятий парламентом не буде.

«Закон про держзакупівлі, тільки-но надійде від Кабміну в двотижневий термін - буде негайно розглянутий. Якщо ж не надійде, то у нас є ряд інших законів, але я сподіваюся, що жоден з цих законів не буде розглянутий, якщо там є корупційна схема, яка є метою багатьох людей», - підкреслив глава парламенту, звертаючись до присутніх на засіданні Нацради.