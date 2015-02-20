ЗМІ: Єврокомісар виключив можливість направлення поліцейської місії ЄС до України
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан виключив направлення поліцейських миротворців до України.
Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає Новое Время.
"Комісар ЄС по сусідству Хан відхилив пропозицію з приводу поліцейської місії ЄС/міжнародних миротворців в Україну", - написав він, посилаючись на заяву Хана на брифінгу.
Також Хан заявив, що піднімати питання про направлення до України миротворчої місії поки не варто, передає ЄС-плюс.
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"Наше розуміння таке, що на даний момент потрібно сфокусуватися - і я передав це президенту Порошенкові та іншим представникам української влади - на імплементації мінських угод", - підкреслив він.
"Не варто спекулювати зараз на тему інших можливостей", - переконаний єврокомісар.