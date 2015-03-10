Лавров пообіцяв "адекватну відповідь" на нарощування військової активності біля кордонів РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров заявив на прес-конференції в Москві з главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Гарсіа-Маргальо.

"Ми будемо вимушені адекватно на це реагувати, але переконані в тому, що вирішувати відповідні проблеми необхідно через рівноправний діалог на засадах взаємної поваги", - сказав Лавров.

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За його словами, відновленню довіри в Євроатлантиці не сприяє нарощування військової активності поблизу російських кордонів.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав до створення єдиної європейської армії.

У понеділок, 9 березня, з метою зміцнення безпеки країн Балтії до Латвії прибуло більш як 120 одиниць військової техніки зі США, зокрема танки і бронемашини. До Ризького порту в рамках місії Atlantic Resolve доставлено танки M1A2 Abrams і бронемашини M2A3 Bradley, а також супроводжуюча техніка.

Того ж дня в Чорному морі почались військово-морські навчання флотів країн - членів НАТО. У маневрах біля берегів Болгарії беруть участь кораблі США, Італії, Німеччини, Канади, Туреччини, Болгарії та Румунії.