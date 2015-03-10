Лавров пообіцяв "адекватну відповідь" на нарощування військової активності біля кордонів РФ
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пообіцяв "адекватну відповідь" на нарощування військової активності біля кордонів РФ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров заявив на прес-конференції в Москві з главою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Гарсіа-Маргальо.
"Ми будемо вимушені адекватно на це реагувати, але переконані в тому, що вирішувати відповідні проблеми необхідно через рівноправний діалог на засадах взаємної поваги", - сказав Лавров.
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За його словами, відновленню довіри в Євроатлантиці не сприяє нарощування військової активності поблизу російських кордонів.
Як повідомляв УНІАН, 8 березня голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав до створення єдиної європейської армії.
У понеділок, 9 березня, з метою зміцнення безпеки країн Балтії до Латвії прибуло більш як 120 одиниць військової техніки зі США, зокрема танки і бронемашини. До Ризького порту в рамках місії Atlantic Resolve доставлено танки M1A2 Abrams і бронемашини M2A3 Bradley, а також супроводжуюча техніка.
Того ж дня в Чорному морі почались військово-морські навчання флотів країн - членів НАТО. У маневрах біля берегів Болгарії беруть участь кораблі США, Італії, Німеччини, Канади, Туреччини, Болгарії та Румунії.