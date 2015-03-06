США на РБ ООН звинуватили бойовиків у вбивстві 500 мирних мешканців Дебальцевого

Про це вона сказала під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

"Сепаратисти використовують припинення вогню для того, щоб провести передислокацію, а Росія продовжує надавати їм необмежений доступ до озброєння", - наголосила Пауер.

Причому вона, говорячи про ситуацію навколо населеного пункту Широкіне, висловила занепокоєння з приводу того, що Маріуполь "може стати наступною ціллю для сепаратистів і російських військових".

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Разом з тим Пауер звернула увагу на ситуацію в Дебальцевому, де було знайдено "сотні безіменних жертв". Зокрема, посилаючись на дані ООН, посол зазначила, що "500 тіл було знайдено у будівлях та підвалах після штурму міста". За її словами, у цих підвалах та домівках люди переховувались від обстрілів проросійських бойовиків.

Пауер нагадала, що один із лідерів бойовиків заявляв, що всі, хто буде залишатиме місто, будуть потрапляти під їхній обстріл.

"Сьогодні дорога з міста перебуває під обстрілом, таким чином місцеві жителі повинні були ризикувати своїм життям як залишаючись у місті, так і покидаючи місто", - заявила вона.

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Пауер також додала, що жертви - це один наслідок конфлікту, коли водночас іншим наслідком є те, що незаконна окупація території України продовжується. У зв'язку з цим вона згадала про окупований Росією Крим, який було захоплено за заздалегідь продуманим планом у Москві, що стало початком окупації інших територій України.

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві заявив, що у Дебальцевому не залишилося жодного будинку, який не був би зруйнований чи ушкоджений.