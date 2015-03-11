Яценюк просить Раду дозволити українській Феміді судити іноземні держави

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

"З майнових питань також розпочато процедури щодо подання позовів приватними суб'єктами по відношенню до Росії за незаконну націоналізацію майна українських компаній на території АР Крим. Ми зараз звертаємося до парламенту щодо ухвалення закону про юрисдикційні і майнові імунітети іноземної держави. Назва складна, спробую пояснити. Ми рухаємося до Європейського Союзу, і тому українське законодавство має відповідати європейським стандартам", - сказав він.

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За словами Яценюка, даний закон дає можливість судити іноземні держави в українських судах "в тому випадку, якщо такі іноземні держави вчинили незаконні дії відносно українських громадян або компаній, в тому числі, якщо такі іноземні держави конфіскували або націоналізували українське майно на якій-небудь території".

"Прошу парламент підтримати цю пропозицію Кабінету міністрів", - додав Яценюк.