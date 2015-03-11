Путіну вдалося вкласти в голови західним політикам, що воювати з РФ марно - експерт

Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Неготовність Заходу надати Україні реальну допомогу зумовлена тим, що за допомогою хвилі військових навчань впродовж минулого року на кордоні з Україною Путіну вдалося провести дезінформаційну кампанію. Йому вдалося вкласти в голови і наших і західних політиків, що з Росією воювати марно. І тепер все впирається в переконання, що постачання Україні зброї ще більше збурить ситуацію, яку неможливо вирішити воєнним шляхом", - зазначив Сунгуровський.

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Разом з тим він зауважив, що політики зовсім не беруть до уваги, що "такої сили у Путіна немає, що цифри про масовані навчання збройних сил РФ - це блеф, оскільки інфраструктура ССРФ просто не в змозі пропустити таку кількість зброї і особового складу. Не може йти мова про 100 - 200 тис вояків".

Також він зазначив, що насправді сучасна оборонна зброя не лише підвищує ціну для наступаючої сторони, а й зменшує ціну для країни-жертви, в тому числі щодо втрат серед цивільних.