Путіну вдалося вкласти в голови західним політикам, що воювати з РФ марно - експерт
Російський президент Володимир Путін зумів нав'язати Заходу міф про те що нібито марно воювати з Росією, і цим пояснюється небажання Заходу надати Україні зброю.
Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
"Неготовність Заходу надати Україні реальну допомогу зумовлена тим, що за допомогою хвилі військових навчань впродовж минулого року на кордоні з Україною Путіну вдалося провести дезінформаційну кампанію. Йому вдалося вкласти в голови і наших і західних політиків, що з Росією воювати марно. І тепер все впирається в переконання, що постачання Україні зброї ще більше збурить ситуацію, яку неможливо вирішити воєнним шляхом", - зазначив Сунгуровський.
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Разом з тим він зауважив, що політики зовсім не беруть до уваги, що "такої сили у Путіна немає, що цифри про масовані навчання збройних сил РФ - це блеф, оскільки інфраструктура ССРФ просто не в змозі пропустити таку кількість зброї і особового складу. Не може йти мова про 100 - 200 тис вояків".
Також він зазначив, що насправді сучасна оборонна зброя не лише підвищує ціну для наступаючої сторони, а й зменшує ціну для країни-жертви, в тому числі щодо втрат серед цивільних.