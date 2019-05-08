Зупинити Зеленського. Що стоїть за історією звільнення голови КСУ?

Інавгурація Володимира Зеленського може й не відбутись 19 травня. А причиною може стати звільнення Голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного Суду знайшла для цього підстави. Мова йде нібито про «дисциплінарні проступки, грубі та системні нехтування обов’язками», писали ЗМІ. І виглядає, що ця ситуація пов’язана з бажанням окремих осіб отримати контроль над виборами до Верховної Ради.

На Банковій і раніше шукали інструментів, які б дозволили відтермінувати інавгурацію Зеленського

Якщо Шевчука таки відправлять у відставку, це означатиме, що інавгурація новообраного президента буде відтермінована. Адже саме голова КСУ (ніхто інший, тільки він) приводить до присяги президента. Окрім цього, згідно з законом, голова КСУ перевіряє, чи немає часом перешкод для вступу особи на посаду президента (мова йде, наприклад, про можливу підприємницьку діяльність, тобто те, що юристи називають несумісність із займаною посадою).

Можливе звільнення голови КСУ може відбутись 14 травня - саме тоді проходитиме спеціальне засідання, на якому судді розглянуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ. Проте зараз ситуація набирає політичного окрасу.

На Банковій і раніше шукали інструментів, які б дозволили відтермінувати інавгурацію Зеленського. Робилось це для унеможливлення розпуску парламенту новим президентом після його інавгурації.

Втім, малоймовірно що Володимиру Зеленському буде цікаво достроково розпускати Раду. Для перемоги на парламентських виборах (а це є ключовим завдання ЗеКоманди), теперішній парламент потрібен як партнер, союзник, а не як опонент, що практично може унеможливити для президента реалізацію законодавчих ініціатив. А у цьому питанні апетити в Зеленського солідні: повернення статті про незаконне збагачення, кадрові призначення і так далі.

Зараз пріоритетом ЗеКоманди є формування вертикалі Адміністрації президента та переговори з коаліцією у Раді щодо призначення глав МЗС, СБУ, Генштабу

Тобто президенту наразі вигідно допрацювати з діючим складом Ради, шукати консенсус, а, в разі провалення ініціатив, говорити про те, що старі еліти гальмують політичний процес, динаміку пропозицій президента. Це дозволить на осінь отримати протестні голоси проти еліт, які зараз формують депутатський корпус.

Крім того, для перемоги на виборах до Верховної Ради партії «Слуга народу» потрібно сформувати сітку в регіонах країни, забезпечити регіони кадрами, зрештою, сформувати свій список кандидатів та мажоритарників. Це велика робота, і на неї піде, як мінімум, три-чотири місяці.

Таким чином, зараз пріоритетом ЗеКоманди є формування вертикалі Адміністрації президента та переговори з коаліцією у Раді щодо призначення глав МЗС, СБУ, Генштабу. Тому навряд буде педалюватися достроковий розпуск Ради.

Водночас, дострокові парламентські вибори можуть бути цікаві сьогоднішнім опозиційним партіям, особливо партії Бойка та Медведчука. Результат Бойка на виборах президента очевидно надихає на більший результат на парламентських виборах. І, поки сталь гаряча, кувати її слід саме зараз.

Окрім цього хороші шанси на дострокових виборах можуть мати «кандидати на ходу», які також отримали пристойну підтримку на виборах президента. Мова йде про Ігоря Смешка і його партію «СІЧ».

Далі будуть йти Тимошенко, Гриценко та Ляшко, які, хоч і втратили рейтинг, однак будуть набирати динаміку. Адже отриманий результат на виборах президента є стартовою позицією на парламентські вибори.

Повертаючись же до питання можливого звільнення голови Конституційного суду, це виглядає не стільки вимогою часу, скільки однією з технологій впливу на політичні процеси.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro