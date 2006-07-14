Вихід із становища, що склалося в парламенті, є...

Завтра о 18:00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Українського народу.

Як повідомили УНІАН в офіційному Інтернет-представництві глави держави, у традиційному щотижневому радіозверненні Президент висловить своє бачення виходу із ситуації, що склалася у Верховній Раді.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM. Перша, Друга і Третя програми повторять виступ глави держави о 22:00 та в неділю, 16 липня, о 10:00, «Радіо ЕРА» FM – в неділю о 10:00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо з повтором о 22:00 та в неділю, 16 липня, о 10:00.