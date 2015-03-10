Полтавська облрада визнала Росію країною-агресором

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати облради ухвалили сьогодні на позачерговій 27-й сесії.

Депутати без обговорень і додаткових пропозицій з першого разу підтримали заяву Полтавської облради щодо підтримання звернення Верховної Ради України до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, парламентів країн світу про визнання Російської Федерації країною-агресором, а так званих «Луганської народної республіки» і «Донецької народної республіки» - терористичними організаціями.

71 депутат проголосував «за», один депутат утримався.

Загалом в облраді 118 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня міська рада Полтави не змогла прийняти рішення про визнання Російської Федерації державою-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями. Із 49 присутніх депутатів за це рішення проголосували 20, 12 - утрималися, решта депутатів просто не голосували. Для того щоб рішення було прийнято, необхідно було набрати 26 голосів.

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2 лютого це питання знову було поставлено на голосування. Цього разу рішення було прийнято одноголосно 33 депутатами, присутніми на позачерговій сесії міськради (загалом у міськраді 49 депутатів).

Довідка УНІАН. 27 січня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликала світову спільноту підтримати це рішення.