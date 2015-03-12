У Харкові за тяжкі злочини судитимуть п'ятьох бійців тероборони

Як повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України з посиланням на прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону Олександра Говорущака, 5 березня обвинувальний акт щодо п’ятьох військовослужбовців направлено до суду.

За його відомостями, вказані військовослужбовці у вересні 2014 року, повертаючись із відпустки до місця дислокації військової частини в зоні проведення антитерористичної операції, пересікаючи територію Харківської області на особистому автомобілі, споживаючи алкогольні напої, заволоділи автомобілем громадянина Німеччини, здійснили розбій відносно власника вказаного автомобіля, поєднаний з насильством та заволоділи його речами, документами та грошима.

Крім того, один із вказаних військовослужбовців вчинив 2 епізоди закінченого замаху на умисне вбивство чотирьох осіб і малолітньої дівчинки 7 років на території міста Харкова та ще двох осіб на території Харківської області.

Читайте такожСуд залишив під вартою міліціонера, який розстріляв з автомата волонтераПри цьому, під час затримання в одного з військовослужбовців було виявлено при собі особливо небезпечні наркотичні засоби психотропного впливу.

«Під час досудового розслідування зібрано достатні докази вчинення обвинуваченими тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі», - наголосили у прокуратурі.