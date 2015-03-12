РНБО підтримала рішення про межі окремих районів Донбасу, де запровадять місцеве самоврядування

РНБО підтримала рішення про визначення меж окремих районів, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей» по лінії розмежування, визначеної Мінськими домовленостями від 19 вересня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль під час брифінгу за результатами сьогоднішнього засідання РНБО.

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"РНБО підтримано рішення про визначення меж окремих районів, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей» по лінії розмежування, визначеної Мінськими домовленостями від 19 вересня 2014 року", - сказав Коваль.

За його словами, для реалізації цього рішення буде прийнята відповідна постанова Верховної Ради та внесено зміни до зазначеного закону.

Коваль уточнив, що "особливий порядок місцевого самоврядування не буде запроваджуватися на територіях, які були захоплені бойовиками вже після підписання мінських домовленостей 19 вересня 2014, а також у всіх населених пунктах уздовж лінії розмежування, які контролюються українською стороною".