Росія заявила про намір переглянути великий Договір з Україною

1 квітня, в день візиту американського президента Джорджа Буша до Києва, Держдума має намір переглянути Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією.

Про це повідомив голова думського комітету у справах СНД і зв`язкам зі співвітчизниками Олексій Островський (ЛДПР). За його словами, необхідно або продовжити договір, або внести до нього зміни і доповнення, повідомляють "Экономические известия".

Депутат держдуми Костянтин Затулін («Єдина Росія») зізнався, що парламентські слухання за день до саміту НАТО в Бухаресті невипадкові. На саміті буде розглянуто питання про приєднання України до Плану дій по членству (ПДЧ) в Альянсі. «Термін дії договору закінчується в квітні 2009 р. Значить, до 1 жовтня 2008 р. будь-яка зі сторін має право з нього вийти, попередивши про своє рішення іншу сторону», - заявив пан Затулін. Він відзначив, що якщо Україна серйозно збирається вступити в НАТО і її бажання буде підтверджено на саміті в Бухаресті, усередині Росії неминуче посиляться голоси на користь виходу з договору.

Парламентарій від Партії регіонів Тарас Чорновіл вважає, що істотної ревізії договору не буде, тому що в цьому не зацікавлена Росія. «Але нас в черговий раз можуть посунути в питанні військово-технічної кооперації. Російські політики, які хочуть її обмежити, одержать непогані шанси фактично додушити український військово-промисловий комплекс на зовнішніх ринках», - сказав депутат. Він припустив, що на слуханнях в Держдумі обговорять декілька законопроектів, які недавно були прийняті в Україні, зокрема — про визнання держборгом Росії всіх боргів Ощадбанку і ухвалу про достроковий перегляд питання базування Чорноморського флоту Росії.

«Черговий привід розкрутити антиукраїнську карту не повинен дивувати. Спроба прив`язати питання стратегічного вибору України і питання безпеки до невиконання базового договору між Україною і Росією нічого не дасть», - вважає директор Центру світу, конверсії і зовнішньої політики Олександр Сушко (Київ). Він нагадав, що хоча в договорі є пункт про обопільне зобов`язання непідписання угод, направлених проти інтересів однієї із сторін, в ньому немає зобов`язань по збереженню нейтралітету і позаблоковості. Договір також містить взаємні зобов`язання не здійснювати недружніх кроків по відношенню один до одного. «Якби в Україні виникло бажання провести подібні слухання на цю тему, то список недружніх кроків з боку Росії склав би не одну сторінку. Її можна так само звинуватити в порушенні договору. Але це було б неконструктивно», - заявив експерт.

Директор Інституту національної стратегії Станіслав Белковський (Москва) також упевнений, що ні до яких реальних політичних наслідків парламентські слухання в Росії не приведуть. «Росія втратила статус регіональної держави, втратила і ключові схеми впливу на Україну. Тому всі риторичні вислови нічого не означають, і російські політики це розуміють», - сказав політолог.

***Договір про дружбу, співпрацю і партнерство Україна і Росія підписали 31 травня 1997 р. Він є одним з основоположних правових актів у міждержавних відносинах двох країн.