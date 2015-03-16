Військова прокуратура озвучила точну кількість загиблих в Іловайському котлі

Про це в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявив військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Понад 500 осіб отримали поранення, а 180 військових числяться зниклими безвісти.

"Озвучу встановлені слідством шляхом кропіткої роботи та відвідування всіх лікарень, військово-медичних установ на території суміжної з Донецькою і Луганською областями та Харківській, по яких встановлені точні цифри безповоротних втрат Іловайська. Вони становлять понад 360 чоловік, це сумарна кількість загиблих. Крім того, безвісти зниклі, які не вважаються загиблими, хоча ми можемо мати на увазі, що вони, на жаль, не живі. А також значна кількість, це більше 500 чоловік поранених в результаті цих дій", - зазначив прокурор.

Читайте такожГенпрокурор невдовзі назве винних у жертвах в "Іловайському котлі" – Яценюк

Нагадаємо, в кінці серпня в Іловайську сили АТО потрапили в оточення російських військ. В ході боїв українські війська понесли великі втрати. За словами екс-глави ТСК Сенченка, при виході з Іловайського котла загинули щонайменше 300 осіб.

В кінці лютого спікер АТО Андрій Лисенко визнав, що в Іловайську був "класичний котел". Про це він заявив в ході традиційного щоденного брифінгу, відповідаючи на питання, чи був котел в Дебальцевому.