Румунія підтримає надання Україні безвізового режиму на саміті у Ризі

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Києві.

Читайте такожРумунія готова допомагати Україні у підготовці до вступу в ЄС і НАТО

"Ми домовилися, що Румунія підтримає позицію про надання безвізового режиму під час ризького саміту в травні. І я вдячний президенту Румунії за ряд ініціатив по Східному партнерству", - сказав Петро Порошенко.