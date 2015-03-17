Румунія підтримає надання Україні безвізового режиму на саміті у Ризі

15:28, 17 березня 2015
Політика
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Румунія підтримає надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом під час саміту Східного партнерства у травні в Ризі.

Румыния поддержит предоставление Украине безвизового режима / Фото УНИАН

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в Києві.

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"Ми домовилися, що Румунія підтримає позицію про надання безвізового режиму під час ризького саміту в травні. І я вдячний президенту Румунії за ряд ініціатив по Східному партнерству", - сказав Петро Порошенко.

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