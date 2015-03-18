Наступного тижня Рада отримає президентські документи по зоні АТО - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“За моєю інформацією, на наступному сесійному тижні будуть президентом вноситися додаткові документи щодо врегулювання ситуації в зоні АТО”, - сказав депутат.

Водночас він не уточнив, про які саме документи йдеться.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада внесла запропоновані президентом зміни в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

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Згідно з прийнятими змінами, особливий порядок в окремих районах Донбасу почне діяти лише після проведення позачергових виборів у відповідності з Конституцією України.

Змінами передбачено участь у спостереженні за виборами міжнародних спостерігачів, виведення для безперешкодного проведення виборів з території України всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців.

Також ВР визначила населені пункти Луганської і Донецької областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування.