Кабмін створив Національне антикорупційне агентство
18:02, 18 березня 2015Політика
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Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про створення Національного антикорупційного агентства.
Кабмін створив ще один орган по боротьбі з корупцією / УНІАН
Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
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"Що стосується антикорупційного законодавства, що стосується уряду, до компетенції уряду належить реалізація закону про запобігання корупції, а саме - створення превентивного органу - національного антикорупційного агентства. Сьогодні уряд ухвалив рішення про створення Національного антикорупційного агентства", - повідомив Павло Петренко.
Зазначимо, що паралельно також створюється Національне антикорупційне бюро. 6 березня конкурсна комісія визначила чотирьох кандидатів на посаду його голови, які пройшли в третій етап відбору.
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