Розміщення Росією ракет в Криму загрожує масштабним конфліктом в Чорноморському регіоні - Порошенко

Про це глава держави заявив ексклюзивному інтерв'ю Еuronews, відповідаючи на питання чи є у нього побоювання, що Крим може стати військовим плацдармом.

“Він вже став військовим плацдармом і, наскільки я розумію, сам російський президент заявив про те, що вони розмістили там ракети, які здатні нести ядерну зброю. І я думаю, що тут вже не йдеться про незалежність України чи суверенітет України над Кримом. Це вже відчутно підвищує небезпеку повномасштабного конфлікту в Чорноморському регіоні. Тому що ці ракети мають радіус дії у 500 км і можуть легко дістатися території кількох країн-членів НАТО, і на це повинна бути певна реакція.

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Ще одна проблема Криму – гуманітарна ситуація на місці. Це брутальне порушення прав людини. Історичний народ Криму, кримські татари, з населенням у понад 300 тисяч людей, перебуває під жорстким тиском. Лідери цього народу – або під арештом у в‘язницях Росії, або, як за часів Сталіна, їм заборонений в‘їзд до Криму”, - наголосив він.

Раніше Петро Порошенко заявив, що очікує від світової спільноти рішення про розширення санкцій, якщо Росія не виконуватиме Мінські угоди та не покине Крим.