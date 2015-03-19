Президент: Україна очікує від світу розширення санкцій, якщо Росія не піде з Криму

Україна очікує від світової спільноти розширення санкцій проти РФ, якщо російська влада не дотримуватиметься Мінських домовленостей та не залишить Крим.

Президент України Петро Порошенко очікує від світової спільноти рішення про розширення санкцій, якщо Росія не виконуватиме Мінські угоди та не покине Крим.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко ексклюзивному інтерв'ю Еuronews.

"Європейський Союз зараз проходить через важливе випробування, тому що вони говорять про гроші, і Росія говорить про гроші, про ціну санкцій і таке інше. А з Україною Європейський Союз говорить про цінності, а це – дві зовсім різні площини: цінності й гроші. І я абсолютно впевнений, що Європейський Союз і лідери країн-членів пройдуть це випробування. А чого чекаємо ми? Ми очікуємо, що ЄС збереже єдність, і що ця єдність буде не лише всередині ЄС. Що весь світ продемонструє єдність: зі Сполученими Штатами, Канадою, Японією, Австралією, Швейцарією… Щоб увесь світ об‘єднався й показав відповідальне ставлення. Ми очікуємо на дуже сильну заяву на адресу Росії, що в разі, якщо вона не дотримуватиметься Мінських домовленостей і не звільнить Крим, санкції продовжать або й розширять”, – наголосив Порошенко.