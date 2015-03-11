Нуланд: Крим та частина Донбасу живуть в умовах "панування терору"

Таку заяву зробила високопоставлена співробітниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд, додавши, що в розпалюванні кривавого конфлікту винувата Москва, передає DW.DE.

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"У той час як Україна будує мирну, незалежну, демократичну державу на 93 відсотках своєї території, Крим та окремі райони на Сході України потерпають від панування терору", - підкреслила вона. Вікторія Нуланд звинуватила Росію в розв'язуванні збройного конфлікту, який забрав тисячі життів.

"Сьогодні Крим залишається незаконно окупованим і порушення прав людини є нормою, а не винятком, для багатьох груп ризику", - додала Вікторія Нуланд. На її думку, під загрозою переслідування - кримські татари, українці, які відмовилися здавати свої паспорти, журналісти.

"На Сході України Росія та її сепаратистські маріонетки розв'язали кампанію небаченого насильства і пограбувань", - сказала Вікторія Нуланд. На думку представниці Держдепартаменту, конфлікт на Сході України є сфабрикованим, він контролюється Кремлем та підживлюється поставками російських танків і важких озброєнь, а фінансується - за рахунок російських платників податків, але при цьому він вже забрав життя не лише більш ніж 6 тис. українців, а й сотень молодих росіян, яких відправили воювати.