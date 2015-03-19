Депутати заблокували трибуну Ради

Близько 20 народних депутатів, зокрема від партії «Блок Петра Порошенка», та позафракційні заблокували парламентську трибуну.

Як передає кореспондент УНІАН, продовживши засідання парламенту із близько двохвилинною затримкою перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів розійтися. Проте депутати відмовились розблокувати трибуну. Парубій підійшов до них і намагався вмовити розблокувати трибуну. Читайте такожВР сьогодні розгляне законопроекти про службу у військовому резерві та суспільне мовлення (наживо) Водночас депутати не оголошували причини свого вчинку. Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, віце-спікера парламенту Оксани Сироїд в сесійній залі немає. Перший заступник голови ВР Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту.

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