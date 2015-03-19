Депутати заблокували трибуну Ради

13:03, 19 березня 2015
Політика
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Близько 20 народних депутатів, зокрема від партії «Блок Петра Порошенка», та позафракційні заблокували парламентську трибуну.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, продовживши засідання парламенту із близько двохвилинною затримкою перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів розійтися.

Проте депутати відмовились розблокувати трибуну. Парубій підійшов до них і намагався вмовити розблокувати трибуну.

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Водночас депутати не оголошували причини свого вчинку.

Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, віце-спікера парламенту Оксани Сироїд в сесійній залі немає.

Перший заступник голови ВР Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту.

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