Депутати заблокували трибуну Ради
13:03, 19 березня 2015Політика
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Близько 20 народних депутатів, зокрема від партії «Блок Петра Порошенка», та позафракційні заблокували парламентську трибуну.
Депутати відмовились розблокувати трибуну / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, продовживши засідання парламенту із близько двохвилинною затримкою перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій закликав депутатів розійтися.
Проте депутати відмовились розблокувати трибуну. Парубій підійшов до них і намагався вмовити розблокувати трибуну.
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Водночас депутати не оголошували причини свого вчинку.
Голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, віце-спікера парламенту Оксани Сироїд в сесійній залі немає.
Перший заступник голови ВР Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту.
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