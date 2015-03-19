Бойовики готують диверсії у Донецьку та Луганську для поновлення бойових дій - Лубківський

Про це своїй сторінці у "Фейсбук" написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

"У п'ятницю, 20 березня ц.р., у Донецьку має бути проведена спеціальна операція «Муравейник» («Мурашник»), спрямована на порушення Мінських домовленостей. Про це, зокрема, стверджують джерела СБУ у керівництві т.зв. "ДНР", - написав він.

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За словами Лубківського, низка диверсій готується у Донецьку і Луганську. Події мають одразу підхопити російські і сепаратистські пропагандистські ЗМІ, щоб покласти відповідальність на українську владу. За задумом російських спецслужб, наступним кроком має стати розхитування ситуації у декількох великих українських містах на сході.

"Саме спровокована ситуація має стати відправною точкою для відновлення сепаратистами в односторонньому порядку бойових дій. Як українська спецслужба ми повністю володіємо інформацією про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і чітко бачимо, що жити в мирних умовах бойовики не вміють і не хочуть", - зазначив радник голови СБУ.

За його словами, така стратегія спрямована і на те, щоб відсунути на другий план вкрай складну суспільно-політичну і соціально-економічну ситуацію в регіоні, що викликає справедливе невдоволення людей.

Про це свідчать розповіді українців, в т.ч. і джерел в сепаратистських колах, про височезний рівень корупції в т.зв. «ЛНР».

"Особи, наближені до лідера т.зв. «ЛНР» Плотницького, який намагається одноосібно керувати і контролювати усі процеси, є звичайними бандитами, які очолюють тіньові схеми відмивання грошей, рейдерства і мародерства (Шубін – т.зв. міністр юстиції), відповідають за «роботу з валютою, золотом, контролем за транспортними потоками» (Пеннер), займаються промиванням мізків сепаратистсько-російським лайном (Мірошник) та інші", - підкреслив Лубківський.