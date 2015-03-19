У Німеччині спростовують інформацію про сотню німців, які воюють на Донбасі

Про це заявив парламентський секретар міністерства внутрішніх справ Німеччини Гюнтер Крінгс на засіданні комітету Бундестагу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Mitteldeutsche Zeitung.

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За словами Гюнтера Крінгса, кількість німців, які воюють на сході України, не перевищує десяти осіб.

Голова комітету Вольфганг Босбах заявив, що громадяни Німеччини, які проходять військову службу в лавах української армії, "автоматично позбавляються німецького громадянства".

Проте з тими, хто воює на боці проросійських бойовиків, ситуація виглядає інакше. "Тоді ми маємо ситуацію, подібну до участі в бойових діях на стороні "Ісламської держави", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня німецьке видання Die Welt повідомило, що близько сотні громадян Німеччини воюють на сході України на стороні проросійський бойовиків, більшість з них є вихідцями з Росії.