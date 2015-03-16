На Донбасі на боці бойовиків воюють понад 100 громадян Німеччини - ЗМІ

Про це пише Європейська правда з посиланням на Die Welt.

Наголошується, що ряд депутатів Бундестагу у зв'язку з цим закликав спецслужби Німеччини зібрати інформацію про громадян ФРН, які воюють за проросійських сепаратистів на Донбасі.

Зокрема, згідно з повідомленням, з такою ініціативою виступив голова парламентського комітету з внутрішньої політики Вольфганг Босбах.

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За словами парламентарія, потрібно визначити, що люди, які повертаються з Донбасу, можуть становити "загрозу національній безпеці" Німеччини.

Крім того, він зазначив, що особливо необхідно уточнити, "чи можна застосувати до таких осіб ті ж правові наслідки, що і до членів терористичних організацій, і чи можна встановити склад злочину".

У той же час, заступник голови фракції "зелених" у Бундестазі Костянтин фон Нотц відзначив складність покарання громадян ФРН, які воюють на Донбасі.

"Якщо є конкретні обвинувачення, судові органи повинні розглянути ці випадки", - зазначив він.

Разом з тим, як вважає представник "зелених", було б невиправдано позбавляти таких осіб німецького громадянства.

"Не кожен, хто повертається з України, тепер повинен потрапляти під підозру", - підкреслив фон Нотц.

Як повідомляв УНІАН, раніше в штабі АТО заявляли, що понад 80% особового складу незаконних збройних формувань на Донбасі становлять російські найманці.