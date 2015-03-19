У Києві відкрито штаб-квартиру Консультативної місії ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, стрічку перерізали заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Мачей Поповськи і голова МВС України Арсен Аваков.

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Учасники церемонії відзначили стратегічне розташування штаб-квартири в центрі Києва, а також її близькість до відомств, які беруть участь у реформуванні сектору громадської безпеки в Україні.

Експерти Місії надавали допомогу в реалізації декількох проектів в рамках реформування МВС. Зокрема, фахівці з Євросоюзу брали участь в експерименті по об'єднанню підрозділів дорожньо-патрульної служби ДАІ та патрульної служби, який проходив на базі міліції Хмельницька. Також експерти Консультативної місії брали участь у роботі над Стратегією розвитку органів внутрішніх справ.

Аспекти подальшої співпраці між Місією ЄС та МВС планують обговорити під час двосторонньої зустрічі, яка відбудеться найближчим часом.