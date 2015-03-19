Турчинов обговорив питання співпраці у оборонній сфері з делегацією Європарламенту

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі Секретар РНБО та члени делегації, яка включає представників усіх фракцій Європарламенту, обговорили питання щодо співпраці України та Європейського Союзу в оборонній сфері.

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Крім того, значну увагу співрозмовники приділили порушенню Російською Федерацією Мінських угод і питанням європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни, підкреслюється в повідомленні.