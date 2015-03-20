"Нормандська четвірка" може зібратися в Парижі на початку наступного тижня - джерело
10:21, 20 березня 2015Політика
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Засідання у "нормандському форматі" по Україні може відбутися на початку наступного тижня в Парижі.
Рівень зустрічі буде уточнюватися / www.nyhabitat.com
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інформоване джерело.
"Можливість проведення зустрічі по лінії дипвідомств на початку тижня в Парижі знаходиться в стадії опрацювання", - сказав співрозмовник. Рівень цієї зустрічі, за його словами, буде уточнюватися.
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Раніше повідомлялося, що 6 березня в Берліні відбулася зустріч заступників міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". На переговори були запрошені також представники ОБСЄ, в тому числі спецпредставник в Контактній групі Хайді Тальявіні і голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертугрул Апакан.
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