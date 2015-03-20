МЗС пропонує відкликати посла в Білорусі Єжеля та "призначити патріота"

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час Години запитань до уряду народний депутат від «Народного фронту», заступник голови Комітету ВР із закордонних справ Ігор Гузь зазначив, що він звернувся до президента України Петра Порошенка з пропозицією звільнити Єжеля з посади посла України в Білорусі.

“Це саме той Єжель, який був міністром оборони при Януковичі, який розвалив тилове забезпечення української армії, який робив усе можливе, щоб режим вбивці був і тримався”, - сказав депутат, звертаючись до присутнього на засіданні парламенту представника МЗС.

Читайте такожПосол вважає, що Україні не варто боятися БілорусіГузь додав, що вже рік Єжель представляє інтереси України в країні, яка є “ключовим гравцем в геополітичній боротьбі проти режиму Путіна”.

“Я прошу терміново міністра закордонних справ поставити питання про звільнення із займаної посади пана Єжеля і знайти патріота, який буде відстоювати інтереси України в Білорусі”, - наголосив Гузь.

У відповідь на це перший заступник міністра МЗС Наталія Галібаренко зазначила, що питання щодо звільнення та призначення послів здійснюється указом президента.

“З боку Міністерства закордонних справ було внесено відповідну пропозицію щодо відкликання діючого посла Єжеля з даної посади”, - сказала вона і зазначила, що новий посол має бути патріотом, професіоналом і якнайкраще представляти інтереси України в Білорусі.

Вона запевнила, що розгляд цього питання буде прискорено.

Як повідомляв УНІАН, Єжеля призначив послом України в Білорусі у квітні 2013 року екс-президент Віктор Янукович.

До того Єжель два роки був міністром оборони України, ще раніше - головнокомандувачем Військово-морських сил Збройних сил України.