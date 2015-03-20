Представник України у Венеціанській комісії пояснив, що гальмує повноцінну судову реформу

Такого попереднього висновку дійшли експерти Венеціанської комісії.

Про це по результатам засідання Комісії «За демократію через право», що відбулось 20 березня у Венеції, повідомив представник України у Венеціанській комісії Володимир Пилипенко.

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«Без внесення змін до Конституції ми не зможемо провести правильне реформування судової системи із дотриманням стандартів Ради Європи. Про це ще раз голосила Венеціанська комісія під час засідання», - повідомив Володимир Пилипенко.

Він також розповів, що за рекомендаціями експертів комісії «За демократію через право» для повноцінної судової реформи в Україні необхідно внести наступні корективи у законодавство: забрати у Президента право створювати і ліквідовувати суди, позбавити Верховну Раду призначати суддів безстроково, забезпечити більшість представників у Вищий Раді Юстиції, обраних самими суддями.

За словами Володимира Пилипенка, експерти комісії «За демократію через право» відмітили, що редакція закону «Про забезпечення права на справедливий суд», направлена Україною на експертизу до Венеціанської комісії, дещо збільшує вплив Президента України на судову систему.

«Складання присяги суддями перед Президентом, надання главі держави прав в частині ліквідації судів, те, що президент підписує посвідчення суддям - все це Венеціанська комісія відзначає в якості фактора, який в деякій мірі робить судову владу залежною від глави держави», - пояснив Володимир Пилипенко.

Також критики експертами Венеціанської комісії зазнали положення закону «Про забезпечення права на справедливий суд», які передбачають переатестацію суддів.

«На мою позицію фактично Рада Європи дає Україні сигнал, що атестація та звільнення суддів в тому вигляді, в якому вони прописані в законі, не відповідають Конституції. Експерти Венеціанської комісії рекомендують серйозніше поставитись до цього питання», - сказав Володимир Пилипенко.