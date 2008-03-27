ЦВК подолав кризу?

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА заявляє, що криза у ЦВК подолана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам.

«ЦВК працює. Звісно, є окремі проблеми, але той факт, що ЦВК розглянула на засіданні питання (про реєстрацію 14 депутатів Київради від БЮТ - УНІАН), прийняла рішення відповідно до закону, свідчить про те, що криза подолана», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, члени ЦВК знайшли можливість організувати роботу у тому руслі, у якому вимагає від ЦВК закон.