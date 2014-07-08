МВС оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Шепелєва
19:31, 08 липня 2014Політика
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МВС оголосило в розшук колишнього народного депутата Олександра Шепелєва.
Шепелєв звинувачується у вбивстві / фото УНІАН
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МВС у розділі "Особи, які переховуються від органів влади", передає "Сьогодні".
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Олександр Шепелєв оголошений у розшук / фото segodnya.ua
Як зазначається, Олександра Шепелєва 1970 року народження оголошено в розшук 6 липня.
Він звинувачується за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з корисливих мотивів"). Олександру Шепелєву обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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