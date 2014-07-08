МВС оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Шепелєва

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МВС у розділі "Особи, які переховуються від органів влади", передає "Сьогодні".

Читайте такожШепелєва оголосять у міжнародний розшук

Як зазначається, Олександра Шепелєва 1970 року народження оголошено в розшук 6 липня.

Він звинувачується за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з корисливих мотивів"). Олександру Шепелєву обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.