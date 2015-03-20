Президент Литви їде в Україну по премію "Людина року"
17:25, 20 березня 2015Політика
1232 0
Президент Литви Даля Грібаускайте завтра відвідає Україну для отримання премії «Людина року» за послідовну підтримку європейського вибору України.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба глави Литовської держави.
«У суботу, 21 березня, президент Даля Грібаускайте відвідає Київ для отримання української нагороди «Людина року» за її послідовну та активну підтримку європейського вибору України», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожГрібаускайте висловилася за продовження і посилення санкцій проти РФГрібаускайте проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter