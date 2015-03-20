Президент Литви їде в Україну по премію "Людина року"

Про це повідомляє прес-служба глави Литовської держави.

«У суботу, 21 березня, президент Даля Грібаускайте відвідає Київ для отримання української нагороди «Людина року» за її послідовну та активну підтримку європейського вибору України», - йдеться в повідомленні.

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