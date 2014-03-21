Рада Федерації ратифікувала Договір про прийняття Криму в РФ

Документ прийнятий більшістю голосів, на його підтримку висловилися 155 членів верхньої палати російського парламенту. Проти і тих, хто утримався - не було, повідомляє ИТАР-ТАСС.

У Криму 16 березня пройшов невизнаний владою в Києві референдум про статус автономії, на якому сепаратисти «підрахували», що більше 96% виборців висловилися за входження Криму до складу Росії.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня підписав з незаконними владою Криму договір, згідно з яким "республіка Крим вважається прийнятою в Російську Федерацію"