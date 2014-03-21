Рада Федерації ратифікувала Договір про прийняття Криму в РФ
11:19, 21 березня 2014Політика
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Рада Федерації схвалила федеральний конституційний закон про входження Криму до складу РФ і створення в країні нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя.
Рада федерації ратифікував приєднання Криму до Росії / council.gov.ru
Документ прийнятий більшістю голосів, на його підтримку висловилися 155 членів верхньої палати російського парламенту. Проти і тих, хто утримався - не було, повідомляє ИТАР-ТАСС.
У Криму 16 березня пройшов невизнаний владою в Києві референдум про статус автономії, на якому сепаратисти «підрахували», що більше 96% виборців висловилися за входження Криму до складу Росії.
Президент Росії Володимир Путін 18 березня підписав з незаконними владою Криму договір, згідно з яким "республіка Крим вважається прийнятою в Російську Федерацію"
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