Ющенко: допомога Заходу недостатня, Україна потребує нової багаторічної програми "Land lease"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам.

Зокрема, колишній президент відповідаючи на питання, чи вважає він допомогу західних країн для України ефективною, відзначив, що "я думаю, що неефективна і неефективна по ряду причин".

За його переконанням, країни Заходу не повністю використовують наявний у них потенціал, щоб змусити Росію припинити агресію на сході України.

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"Я не хочу говорити про поставки чогось. Я хочу говорити про цілу програму "Land lease", розраховану не на рік, не на два, а на багато років. Ми говоримо про те, що в Україні відбувається не конфлікт в середині нації, що це не тільки війна Росії проти України, а цей конфлікт має геополітичний підтекст. Тому нам потрібна геополітична солідарність, в тому числі і військова", - наголосив Ющенко.

Також він висловив переконання, що гаранти територіальної цілісності і суверенітету Україні у відповідності до Будапештського меморандуму повинні дати чіткі відповіді щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"І звісно є претензії до наших закордонних партнерів і зокрема до гарантів... Де ті країни, які у 1994 році виписали гарантії територіальної цілісності? Будь-ласка, шановні панове, дайте відповідь на врегулювання кризи. Є багато способів і багато механізмів її врегулювання. Чи дипломатичний компонент, чи військовий, чи фінансовий, чи економічний, чи санкційний, чи гуманітарний... Я не хочу підказувати американцям, що треба зробити в їхніх можливостях, щоб на сході України припинили вбивати наших людей", - заявив Ющенко.

У цьому зв'язку він долав, що "я, чесно скажу, не поділяю той концепт, коли говорять зранку до вечора про мир понад усе, що дипломатія не має альтернатив. Мені здається, що не правильна установка. Понад усе завжди твоя держава, понад усе - твоя незалежність, понад усе - твій суверенітет".