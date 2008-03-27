Експерт: відродження осі Москва – Берлін – Париж є дуже небезпечним для України та ЄС

Cьогодні ми бачимо відродження вісі Москва – Берлін – Париж, - сказав у ексклюзивному інтерв’ю УНІАН директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця, відповідаючи на запитання щодо кон’юктури майбутнього самміту НАТО у Бухаресті, - Ця вісь є дуже небезпечною, не лише для самої України, а для самого майбутнього Євросоюзу, тому що відтворення такої геополітичної вісі допоможе Росії грати на протиріччі всередині Європейського Союзу.

Експерт відзначив, що в авангарді країн, які не хочуть, щоб Україна підключилась до ПДЧ, ідуть Німеччина і Франція, частково їх підтримує Італія і Іспанія. Якраз ці країни зорієнтовані на російські інтереси. За словами Перепелиці, "це питання пов’язані із постачанням газу і, звичайно, що ця четвірка буде чинити спротив намаганням нашої країни потрапити до Європи. Тому що це суперечить геополітичним інтересам Росії".

"Вони схильні рахуватися більше з інтересами Росії, і вони готові віддати інтереси України на догоду політичним інтересам Росії. Тож в Бухаресті буде, якщо і не антиукраїнський фронт, то у всякому разі потужна антиукраїнська опозиція", - зазначив експерт.

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