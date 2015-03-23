ЄК: поки рано говорити про зміст декларації Ризького саміту
В Європейській Комісії говорять, що дуже зарано говорити про те, що саме увійде в декларацію, яка буде ухвалена на самміті Східного партнерства, який пройде 21-22 травня в Ризі.
Так в ЄК в понеділок в Брюсселі прокоментували власному кореспонденту УНІАН розповсюджену раніше ЗМІ інформацію про те, що нібито в Ризькій декларації ЄС «забув» надати Україні та Грузії спрощення візового режиму.
«До самміту в Ризі ще залишаються місяці. На цьому етапі обговорювати зміст (декларації) буде передчасно», - повідомили в Єврокомісії.
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При цьому ЄК нагадала, що на цьому етапі дуже складно передбачити, якими будуть результати самміту у цьому аспекті. «Оціночна місія зараз оцінює прогрес, а загальна оцінка буде зроблена Комісією, коли місії будуть завершені», - знову зазначили логіку дій у цьому питанні.
Як відомо, до кінця квітня Україну відвідає ще одна оціночна місія ЄК.