ЄК: поки рано говорити про зміст декларації Ризького саміту

Так в ЄК в понеділок в Брюсселі прокоментували власному кореспонденту УНІАН розповсюджену раніше ЗМІ інформацію про те, що нібито в Ризькій декларації ЄС «забув» надати Україні та Грузії спрощення візового режиму.

«До самміту в Ризі ще залишаються місяці. На цьому етапі обговорювати зміст (декларації) буде передчасно», - повідомили в Єврокомісії.

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При цьому ЄК нагадала, що на цьому етапі дуже складно передбачити, якими будуть результати самміту у цьому аспекті. «Оціночна місія зараз оцінює прогрес, а загальна оцінка буде зроблена Комісією, коли місії будуть завершені», - знову зазначили логіку дій у цьому питанні.

Як відомо, до кінця квітня Україну відвідає ще одна оціночна місія ЄК.