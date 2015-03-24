Сайт Нацгвардії зламали, повісивши фальшиву заяву командувача про визнання анексії Криму
23 березня було здійснено несанкціоноване проникнення на офіційний сайт Національної гвардії України з метою розповсюдження неправдивої інформації провокаційного змісту та закріплення даної інформації в центрі уваги засобів масової інформації.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії.
З метою відновлення роботи офіційного веб-ресурсу на сайті www.vv.gov.ua/ проводяться технічні роботи.
Окрім того, в соціальних мережах провокатори створили двійники (фейкові) сторінки, які не є офіційним джерелом.
На даний час офіційна, підтверджена та перевірена інформація розміщується лише на сторінках у соціальних мережах за такими посиланнями:
https://vk.com/ng_ukraine
https://www.facebook.com/NGUmainpage
https://www.youtube.com/channel/UCftsubDkv2usUTqQIODP66A
Читайте такожВ Україні 26 березня установлено Днем Національної гвардіїТакож у прес-службі НГУ повідомили, що інформація провокаційного змісту про «стягування сил Нацгвардії до Дніпропетровська» не відповідає дійсності.
Окрім того, провокатори опублікували заяву нібито від імені т.в.о. командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана, щодо визнання ним законності анексії Криму РФ та загибелі 27 тис. 892 військовослужбовців під час АТО.
Жодних заяв генерал-лейтенант Балан не робив, а розповсюджена інформація не відповідає дійсності, наголосили у прес-службі НГУ.