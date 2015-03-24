Сайт Нацгвардії зламали, повісивши фальшиву заяву командувача про визнання анексії Криму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії.

З метою відновлення роботи офіційного веб-ресурсу на сайті www.vv.gov.ua/ проводяться технічні роботи.

Окрім того, в соціальних мережах провокатори створили двійники (фейкові) сторінки, які не є офіційним джерелом.

На даний час офіційна, підтверджена та перевірена інформація розміщується лише на сторінках у соціальних мережах за такими посиланнями:

https://vk.com/ng_ukraine

https://www.facebook.com/NGUmainpage

https://www.youtube.com/channel/UCftsubDkv2usUTqQIODP66A

Читайте такожВ Україні 26 березня установлено Днем Національної гвардіїТакож у прес-службі НГУ повідомили, що інформація провокаційного змісту про «стягування сил Нацгвардії до Дніпропетровська» не відповідає дійсності.

Окрім того, провокатори опублікували заяву нібито від імені т.в.о. командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана, щодо визнання ним законності анексії Криму РФ та загибелі 27 тис. 892 військовослужбовців під час АТО.

Жодних заяв генерал-лейтенант Балан не робив, а розповсюджена інформація не відповідає дійсності, наголосили у прес-службі НГУ.