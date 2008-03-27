Балога: Тимошенко має підтримати Кличка

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що демократична коаліція має якнайшвидше визначитися з єдиною кандидатурою на посаду Київського міського голови.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою Президента України.

В.БАЛОГА висловив переконання, що лише міцна коаліція демократичних сил, які разом користуються довірою і підтримкою переважної більшості мешканців міста, може якнайкраще захистити інтереси киян. «Єдиний сенс будь-яких дій, а особливо виборів у місті, - це забезпечення інтересів його мешканців», - наголошує глава Секретаріату Президента .

«Зараз не час для параду амбіцій чи політичних торгів. Київська громада вправі очікувати послідовних і відповідальних кроків від тих, кому довіряє», - зазначає він.

В.БАЛОГА зазначив, що в цьому контексті логічною виглядає висловлена В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ і Юрієм ЛУЦЕНКОМ підтримка кандидатури Віталія КЛИЧКА на посаду Київського міського голови.

Глава Секретаріату Президента України висловив сподівання, що і Юлія ТИМОШЕНКО підтримає такий вибір партнерів по Демократичній коаліції.

На його думку, така позиція позбавить київські вибори зайвої інтриги і дозволить усім органам влади сконцентруватися на виконанні своїх безпосередніх завдань. «Адже громадяни навряд чи зрозуміють позицію: «Уряд зачинено. Всі пішли на вибори в Києві», - наголошує В.БАЛОГА.