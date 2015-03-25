У Чечні втрачають зв'язок з реальністю: загрожують США розвалом за постачання зброї Україні

18:46, 25 березня 2015
Політика
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У разі поставок США зброї Україні в Чечні готові до активних дій по поверненню Мексиці семи американських штатів.

В Чечне заявили о поставках оружия мексиканским партизанам / chechnyatravel.com

Про це йдеться в заяві голови парламенту Чеченської Республіки Дукуваха Абдурахманова, опублікованому 24 березня на офіційному сайті чеченського законодавчого органу.

"Поставка озброєння Україні буде сприйнята як сигнал до адекватних дій - ми почнемо постачання новітніх озброєнь Мексиці для відновлення спорів про правовий статус анексованих США територій, де зараз знаходяться американські штати Каліфорнія, Нью-Мексико, Арізона, Невада, Юта, Колорадо і частина Вайомінгу", - йдеться в заяві.

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Разом з тим, наголошується, що Чечня залишає за собою право проведення в Росії, Мексиці, Америці конференцій з підняттям питання про відокремлення вищеназваних штатів США та постачання туди зброї для партизанів.

Необхідно відзначити, що ні Москва, ні Вашингтон не прокоментували цю заяву.

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