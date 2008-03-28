Тимошенко про Ющенка і Балогу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не вважає корисним делегування Президентом своїх повноважень керівникові свого Секретаріату.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу «1+1», коментуючи вислів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА висловлює позицію глави держави.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «такі сентенції складно зрозуміти. Президент є Президент, і він повинен діяти так, як він вважає, буде краще для країни». На її думку, глава держави повинен своєчасно позбавлятися від тих радників, які можуть завести ситуацію в глухий кут.

«Я не думаю, що таке делегування повноважень корисне для Президента, і я все зроблю для того, щоб це не було реальністю», - підкреслила прем`єр.

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Президент має право самостійно формувати свою команду, і додала, що уряд працює, і їй «байдуже, на яку сторону, у них “повернута кепка”. «Я не пам`ятаю, щоб я висловлювалася, що хтось заважає. Ми просто працюємо. Я не знаю, хто заважає, не знаю, хто які плани будує, або створює інтриги», - підкреслила вона.

Тим часом, на її думку, секретаріати Кабміну і Президента повинні працювати непомітно для країни. «Секретаріат, це працюючий орган, і він є корисним і ефективним для кожного керівника, якщо його, окрім керівника, ніхто не помічає. Тому я хотіла б, щоб Президент знаходив нормальну гармонію з урядом, я – з Президентом, а не з Секретаріатом», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.