Слідчий комітет РФ порушив справу проти Збройних сил України за обстріли, про які ніхто не повідомляв

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства з посиланням на офіційного представника комітету Володимира Маркіна.

«За версією слідства, 19 березня і 22 березня 2015 невстановлені особи з числа військовослужбовців Збройних сил України і Національної гвардії України, діючи з мотивів політичної та ідеологічної ненависті й ворожнечі, організували застосування підконтрольними їм військовими підрозділами важких видів наступального озброєння невиборчої дії під час артилерійських обстрілів територій самопроголошеної «Донецької народної республіки», - заявив Маркін.

За його словами, 19 березня близько 17.00 внаслідок артилерійського обстрілу від прямого влучення снаряда на ділянку, розташовану поруч з будинком на вулиці Пролетарській у селищі Грозному міста Вуглегірська Донецької області, двоє 14-річних підлітків, що перебували там, дістали поранення різного ступеня тяжкості, від яких один з хлопчиків помер на місці, а другого з тяжкими тілесними ушкодженнями було доставлено до міської лікарні.

Читайте такожУ РФ порушили кримінальну справу за фактом нібито обстрілу КПП у Ростовській області з боку України Крім того, 22 березня близько 17.00 артилерійський снаряд влучив між вулицями Гаршина і Федосєєва селища Козаче міста Єнакієвого Донецької області, в результаті чого 15-річний підліток дістав мінно-вибухову травму, від якої того ж дня помер у міській лікарні.

Маркін заявив, що українські військовослужбовці діяли на порушення Комплексу заходів з виконання Мінських угод, згідно з якими прийнято рішення про відведення всіх видів важкого озброєння з метою створення зони безпеки і негайного і всеосяжного припинення вогню, починаючи з 15 лютого 2015 року, а також положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Женева, 1949) та Додаткового протоколу II до неї, Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (Нью-Йорк, 1980), Конвенції про права дитини (Нью-Йорк, 1989).

Справу порушено за ознаками злочинів, передбачених пп. «а, в, е, ж, л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох або більше осіб, вчинене загальнонебезпечним способом) та ч.1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

При цьому за період з 19 по 25 березня матеріалів про так звані "обстріли" 19 і 22 березня немає на жодному з основних просепаратистських онлайн-ресурсів (rusvesna.su, novorossia.su, dan-news.info, ria.ru). Тільки 21 березня ці ресурси повідомляли з посиланням на одного з ватажків бойовиків ДНР Едуарда Басуріна, що у Вуглегірську 20 березня підірвалися на розтяжці двоє людей, не уточнюючи дані про постраждалих.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.