Спецпідрозділ "Сокіл" увійде до українського аналогу SWAT

12:27, 27 березня 2015
Політика
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«Корпус оперативно-раптової дії» (КОРД) буде створений по типу єдиного українського поліцейського спецпідрозділу.

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До нього увійдуть найкращі представники батальйонів особливого призначення і спецпідрозділів МВС, зокрема «Сокіл», повідомляє прес-служба МВС.

««Сокіл» – найбільш боєздатний та професійно загартований підрозділ в міліції, який може виконати найскладніші завдання, - тож він зможе з гідністю виконувати задачі, які будуть стояти перед працівниками новоствореного спецпідрозділу «Корд», - зазначив заступник глави МВС Олексій Руденко.

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Зараз бійці спецпідрозділу «Сокіл» несуть службу на передових позиціях в зоні АТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС незабаром представить програму створення єдиного спеціального підрозділу для оперативного реагування за аналогією американського спецпідрозділу SWAT.

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