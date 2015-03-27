Спецпідрозділ "Сокіл" увійде до українського аналогу SWAT
«Корпус оперативно-раптової дії» (КОРД) буде створений по типу єдиного українського поліцейського спецпідрозділу.
До нього увійдуть найкращі представники батальйонів особливого призначення і спецпідрозділів МВС, зокрема «Сокіл», повідомляє прес-служба МВС.
««Сокіл» – найбільш боєздатний та професійно загартований підрозділ в міліції, який може виконати найскладніші завдання, - тож він зможе з гідністю виконувати задачі, які будуть стояти перед працівниками новоствореного спецпідрозділу «Корд», - зазначив заступник глави МВС Олексій Руденко.
Читайте такожУкраїна співпрацює з США над створенням аналогу SWAT
Зараз бійці спецпідрозділу «Сокіл» несуть службу на передових позиціях в зоні АТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС незабаром представить програму створення єдиного спеціального підрозділу для оперативного реагування за аналогією американського спецпідрозділу SWAT.