МВС серйозно працює над виявленням корупціонерів у вищих ешелонах влади
13:08, 27 березня 2015Політика
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Керівництво МВС здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів у вищих ешелонах влади.
REUTERS
Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на розширеному засіданні колегії МВС щодо заходів з протидії корупції.
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"Настав час переходити від слів до конкретних результатів. Керівництво Міністерства внутрішніх справ зараз здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів у вищому ешелоні влади", - сказав він.
Арсеній Яценюк підкреслив, що корупція в країні є і на середньому і вищому рівнях влади. "На даному етапі МВС має стати основою боротьби з корупційними правопорушеннями", - сказав глава уряду.
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