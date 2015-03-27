МВС серйозно працює над виявленням корупціонерів у вищих ешелонах влади

Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на розширеному засіданні колегії МВС щодо заходів з протидії корупції.

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"Настав час переходити від слів до конкретних результатів. Керівництво Міністерства внутрішніх справ зараз здійснює серйозні кроки щодо виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів у вищому ешелоні влади", - сказав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що корупція в країні є і на середньому і вищому рівнях влади. "На даному етапі МВС має стати основою боротьби з корупційними правопорушеннями", - сказав глава уряду.